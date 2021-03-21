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На территории  Армении есть закрытые   автомобильные дороги. Ларс закрыт  для  грузовиков

На территории  Армении есть закрытые   автомобильные дороги. Ларс закрыт  для  грузовиков

На территории Республики Армении есть закрытые   автомобильные дороги: в Арагацотнской области закрыты  дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич, закрыт горный перевал Варденяц, дорога Берд-Чамбарак, в Лорийской  области - повороты  Спитака.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в  районе Арагаца, Талина, Апарана Арагацотнской области, а также  на дороге  Сисиан-Зангер Сюникской области местами гололед.

В Апаране - Арагацотнской области, в Гюмри - Ширакской области,  в Раздане, Чаренцвывне и Цахкадзоре - Котайкской области, а также в городе  Джермук  Вайоцдзорской области идет снег. 

Согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ,   автодорога Степанцминда-Ларс закрыта  для  грузовиков. С российской стороны здесь скопилось около 470 грузовиков.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 

 


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