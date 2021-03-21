На территории  Армении есть закрытые   автомобильные дороги. Ларс закрыт  для  грузовиков

На территории Республики Армении есть закрытые автомобильные дороги: в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич, закрыт горный перевал Варденяц, дорога Берд-Чамбарак, в Лорийской области - повороты Спитака.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в районе Арагаца, Талина, Апарана Арагацотнской области, а также на дороге Сисиан-Зангер Сюникской области местами гололед.

В Апаране - Арагацотнской области, в Гюмри - Ширакской области, в Раздане, Чаренцвывне и Цахкадзоре - Котайкской области, а также в городе Джермук Вайоцдзорской области идет снег.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков. С российской стороны здесь скопилось около 470 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.