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21 марта  - Всемирный день людей с синдромом Дауна

21 марта  - Всемирный день людей с синдромом Дауна

Каждый год 3000-5 000 детей рождаются с синдромом Дауна. Дабы  повысить информированность общества, привлечь внимание к людям, страдающим этим синдромом, и улучшить качество жизни таких людей, 21 марта   по инициативе ООН был объявлен Всемирным днем людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day).

Как  передает Арменпресс, выбор  числа 21 обусловлен присутствием       в организме человека   дополнительной хромосомы, вызывающей синдром Дауна.

Синдром Дауна  представляет собой трисомию: у ребенка   появляется дополнительная хромосома   (полная или частичная копия 21  хромосомы).

Дети с синдромом Дауна развиваются медленнее, чем другие, но они могут полноценно учиться, и многие могут даже получить профессию, иметь друзей и партнеров,  жить полной, насыщенной и независимой жизнью. Дети с этим синдромом могут добиться серьезных достижений в жизни благодаря терпимости и поддержки  родителей, медиков,  общества.

Реабилитационное лечение детей с синдромом Дауна в Армении предоставляется бесплатно, в рамках государственного заказа.

Согласно данным 2019 года, в Республике Армения зарегистрированы 167 детей с синдромом Дауна -102 мальчика и 65 девочек.

Вероятность рождения ребенка  с синдромом Дауна выше у родителей в возрасте. Поэтому, прежде чем планировать рождение ребенка, чтобы предотвратить болезнь, парам рекомендуется получить медицинскую консультацию. В то же время надлежащее и своевременное реабилитационное лечение и благоприятное отношение окружающих  значительно способствуют полной интеграции этих детей в обществе.

 


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