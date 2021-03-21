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COVID-19: в Армении подтверждено 586 новых случаев, 312 человек выздоровели  

COVID-19: в Армении подтверждено 586 новых случаев, 312 человек выздоровели  

По состоянию на 11:00 часов 21 марта,   в Армении подтверждено  586 новых случаев заболевания, 312 граждан выздоровели,   16 - умерли. За сутки проведено 4965 тестов. Таким образом, общее количество тестов  достигло 804 602.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний   Министерства здравоохранения Республики Армения.  

В целом в Армении подтверждено  183.713 случаев, 168 289 граждан выздоровели, 3348 - умерли. На данный момент 11229 пациентов получают лечение от кононавируса.

 Накануне было   два случая смерти, когда у пациентов был коронарный вирус, но смерть наступила от  другой болезни. Общее количество таких случаев составляет 857.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19  карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.


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