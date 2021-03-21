COVID-19: в Армении подтверждено 586 новых случаев, 312 человек выздоровели  

По состоянию на 11:00 часов 21 марта, в Армении подтверждено 586 новых случаев заболевания, 312 граждан выздоровели, 16 - умерли. За сутки проведено 4965 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 804 602.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

В целом в Армении подтверждено 183.713 случаев, 168 289 граждан выздоровели, 3348 - умерли. На данный момент 11229 пациентов получают лечение от кононавируса.

Накануне было два случая смерти, когда у пациентов был коронарный вирус, но смерть наступила от другой болезни. Общее количество таких случаев составляет 857.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.