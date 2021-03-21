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Чувствую — мечта моя  близка. Арутюнян

Чувствую — мечта моя  близка. Арутюнян

Арсен Арутюнян, член сборной Армении по вольной борьбе, в беседе в пресс-центре  ФБА подвел итоги рейтингового турнира.

«Один из моих целей -   участвовать в Олимпийских играх, а рейтинг турнира был только шагом к цели.

Все поединки были сложны. Я не могу выделить какой-то поединок, я был психологически готов ко всем. Я выходил на  ковер с сознанием победителя, за что я благодарен тренерам   и моему психологу, который всегда рядом. После чемпионата  я вернулся к тренировкам. Мы работали над исправлением ошибок дня и ночи с моими тренерами. Вы сами  были свидетелями, что работа не была напрасной, я смог  оправдать ожидания всех, - как сообщает Арменпресс,  сказал спортсмен.

В Европейском турнире в Будапеште Арсен Арутюнян и Вазген Теванян выиграли путевки на  Олимпийские игры  в Токио


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