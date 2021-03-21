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Увидев радость моих родных, мое счастье удесятерилось. Теванян

Увидев радость моих родных, мое счастье удесятерилось. Теванян

Член сборной Армении по вольной борьбе Вазген Теванян (65 кг) в беседе в пресс-центре  ФБА рассказал о своих победах, чувствах и инциденте с Алиевым.

«Вчера после победы я увидел, как радуются мои близкие, и счастье мое  переполнило меня.   Тот факт, что специалисты видят меня фаворитом на Олимпийских играх, не  напрягает меня.   После каждого турнира уверенность моя возрастает», - как сообщает Арменпресс,  сказал спортсмен.

Теванян подчеркнул, что полуфинал был сложным, поскольку решался вопрос путевки на ОИ. «Предыдущий день перед финалом   был  немного напряженным. Тем не менее, я смог собраться и представить его как обычного противника, а не как азербайджанца, и борьба получилось лучшее», - сказал он.

Во время борьбы с Алием я ударил его в лицо совершенно случайно,  он и сам  почувствовал  себя плохо, вы сами  увидели, как он отреагировал.

Говоря о своем спокойствии, Теванян упомянул, что он и в жизни человек  спокойный, и это  спокойствие более чем необходимо в спорте.

 

 

 

 


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