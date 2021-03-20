По всей армянско-азербайджанской линии соприкосновения инцидентов не зарегистрировано. МО

По всей длине линии соприкосновения армяно-азербайджанской государственной границы 19 и 20 марта сохранялась стабильная оперативная обстановка, пограничных происшествий не было зафиксировано.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны и общественностью РА.

«Согласно информации, полученной из СНБ Армении, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ, тоже не было зафиксировано инцидентов.

Подразделения вооруженных сил Армении и пограничных войск СНБ контролируют пограничную ситуацию по всей длине границы и выполняют поставленные задачи», - говорится в сообщении.