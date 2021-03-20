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Никол Пашинян — об обвинениях в предательстве

Никол Пашинян — об обвинениях в предательстве

Премьер-министр РА Никол Пашинян коснулся  обвинений  в предательстве  в ходе  встречи с жителями  общины  Ужан18 марта.

Как  передает Арменпресс, Пашинян подчеркнул, что война была остановлена в  тот момент, когда  продолжать ее уже не  имело смысла.

«Очень многие  все эти  5 месяцев  обвиняют меня в предательстве. Очень важно задать вопрос:а в чем проявилось предательство  предательства? Нас  обвиняют одновременно и в сдаче, и   в несдачеземель. Мы стояли до тех пор, пока могли стоять. И мы  приняли решение в тот момент, когда надо было принять решение. В обратном случае  была бы  еще большая катастрофа. Нам говорят, что эта предательская власть  должна уйти. Вопрос: а что произойдет при этом поражении после  ееухода? Этот документ, который мы подписали - очень тяжелый, очень жестокий, что вы будете с ним делать?  Порвете? Выбросите? Говорят - нет, потому что это будет катастрофа. Так ведь и его неподписание было бы  катастрофой, намного большей катастрофой», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян предложил расследовать причины поражения, начиная  с момента начала  переговоров - со всеми эпизодами.

«Я согласен изучить, обсудить все эпизоды, начиная  с момента началапереговорного процесса - по всем эпизодам войны», - сказал Пашинян.

 


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