Никол Пашинян — об обвинениях в предательстве

Премьер-министр РА Никол Пашинян коснулся обвинений в предательстве в ходе встречи с жителями общины Ужан18 марта.

Как передает Арменпресс, Пашинян подчеркнул, что война была остановлена в тот момент, когда продолжать ее уже не имело смысла.

«Очень многие все эти 5 месяцев обвиняют меня в предательстве. Очень важно задать вопрос:а в чем проявилось предательство предательства? Нас обвиняют одновременно и в сдаче, и в несдачеземель. Мы стояли до тех пор, пока могли стоять. И мы приняли решение в тот момент, когда надо было принять решение. В обратном случае была бы еще большая катастрофа. Нам говорят, что эта предательская власть должна уйти. Вопрос: а что произойдет при этом поражении после ееухода? Этот документ, который мы подписали - очень тяжелый, очень жестокий, что вы будете с ним делать? Порвете? Выбросите? Говорят - нет, потому что это будет катастрофа. Так ведь и его неподписание было бы катастрофой, намного большей катастрофой», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян предложил расследовать причины поражения, начиная с момента начала переговоров - со всеми эпизодами.

«Я согласен изучить, обсудить все эпизоды, начиная с момента началапереговорного процесса - по всем эпизодам войны», - сказал Пашинян.