Анонс мероприятий на 22 марта 17:00
17:00, Март 20, 2021
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- 08:30 Чувствую — мечта моя близка. Арутюнян
- 08:22 Увидев радость моих родных, мое счастье удесятерилось. Теванян
- 20.03-17:23 По всей армянско-азербайджанской линии соприкосновения инцидентов не зарегистрировано. МО
- 20.03-17:15 Никол Пашинян — об обвинениях в предательстве
- 20.03-17:00 Анонс мероприятий на 22 марта 17:00
- 20.03-16:07 АРФД обсуждает с региональными организациями ситуацию в Армении и дальнейшиешаги
- 20.03-15:57 Пашинян считает открытие коммуникаций региона полезным для Армении и Азербайджана
- 20.03-15:15 Карабахская проблема не решена: Никол Пашинян
- 20.03-14:48 Температура воздуха в республике постепенно повысится на 5-7 градусов
- 20.03-14:35 Армения готова продолжать свои усилия к установлению достойного мира в регионе. Ара Айвазян
- 20.03-14:22 Премьер направил поздравительные послания Сейеду Али Хаменеи и Хасану Рухани по случаю Новруза
- 20.03-14:20 Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Туниса
- 20.03-14:10 Я похож на человека, который может сбежать? Никол Пашинян ответил Левону Тер- Петросяну
- 20.03-13:50 Армен Саркисян поздравил президента Казахстана с Новрузом
- 20.03-13:37 Пашинян ответил на обвинения в неиспользовании возможности разрешения арцахского конфликта
- 20.03-13:07 Сенаторы США призвали Байдена признать Геноцид армян
- 20.03-12:56 В противостоянии этих 5 месяцев нам удалось избежать гражданских столкновений. Никол Пашинян
- 20.03-12:25 Из-за увеличения числа зараженных людей в индийском городе был установлен режим изоляции
- 20.03-12:15 В Германии число людей, зараженных коронавирусом, увеличилось более чем на 16 000
- 20.03-12:10 Из-за третьей волны коронавируса в Польше почти полныйлокдаун
- 20.03-12:06 Госминистр Арцаха обсудил с Месропом Аракеляном вызванные войной социальные вопросы
- 20.03-12:02 Премьер-министр Англии был вакцинирован препаратом AstraZeneca
- 20.03-12:00 При поддержке российских миротворцев в Арцахе начались сельскохозяйственные работы
- 20.03-11:51 COVID-19: в Арцахе подтверждено 7 новых случаев
- 20.03-11:35 Министры иностранных дел Армении и Уругвая обсудили повестку сотрудничества
17:18, 14.03.2021
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