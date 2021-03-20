АРФД обсуждает с региональными организациями ситуацию в Армении и дальнейшиешаги
16:07, 20 Март, 2021
Армянская революционная федерация (ARF) Дашнакцутюн обсуждалась с членами своих региональных организаций ситуацию в Армении и дальнейшую деятельность.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Верховного органа АРФД ИшханСагателян.
«Мы обсуждаем ситуацию с региональными организациями АРФД нашу деятельность, планируем региональные визиты в ближайшие дни. Борьба продолжается», - написал Сагателян.
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