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АРФД обсуждает с региональными организациями ситуацию в Армении и дальнейшиешаги

АРФД обсуждает с региональными организациями ситуацию в Армении и дальнейшиешаги

Армянская революционная федерация (ARF) Дашнакцутюн  обсуждалась с членами своих региональных организаций ситуацию в Армении и дальнейшую деятельность.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Верховного органа АРФД ИшханСагателян.

«Мы обсуждаем ситуацию с региональными организациями АРФД  нашу деятельность, планируем региональные визиты в ближайшие дни. Борьба продолжается», - написал Сагателян.

 


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