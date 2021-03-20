Армения готова продолжать свои усилия к установлению достойного мира в регионе. Ара Айвазян

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян направил послание по случаю Международного дня Франкофонии.

Арменпресс представляет послание министра иностранных дел РА.

«20 марта во всем мире отмечается Международный день Франкофонии. Около 300 миллионов франкоязычных людей не только отмечают этот день как праздник уважения французского, но также подтверждают волю в контексте «жить вместе»—солидарности и культурного разнообразия. Армения, которая в настоящее время председательствует на саммите Francophonie, придает большое значение Дню Франкофонии, который символизирует мир, солидарность, терпимость и культурное разнообразие.

Основополагающая система ценностей Франкофонииподчеркивает важность отношений, основанных на укреплении мира, солидарности и взаимного уважением, которые открывают пути развития. Здесь отрицаются ненависть, дискриминация и фальсификация.

С сожалением следует отметить, что не все страны нашего региона разделяют эти универсальные ценности. 27 сентября 2020г. Азербайджан при прямой поддержке Турции и вовлечении иностранных террористов, развязал агрессию против Арцаха, что привело к тяжелым гуманитарным последствиям для гражданского населения. В этом контексте особенно важно для армянского народа решение многих представителей франкоязычного сообщества мира подержать нашу страну в трудные дни войны.

Армения, приверженная ценностям Франкофонии иобщечеловеческой цивилизации, готова продолжать усилия по созданию справедливого и достойного мира в регионе.

Как вы знаете, ежегодно в марте-апреле в Армении проводятся двухмесячник Франкофонии, в рамках которого в столице и регионах страны проводятся образовательные и культурные мероприятия. В связи с ограничениями COVID-19, День Франкофониив этом году невозможноотметить так, как каждый из нас хотел бы.

Однако мы убеждены, что все армянские франкофонные школы, университеты, местные органы власти и гражданское общество будут праздновать этот символический день, посвященный Франкофонии. Мы также надеемся, что следующей веснойАрмения, а также весь мир преодолеют пандемию, а наше франкоязычное и франкофильное сообщество будет иметь возможность насладиться традиционным двухмесячником.

По случаю Международного дня Франкофониия хочу пожелать, чтобы наша Организация, наша большая франкофонная семья, являющаяся исключительной платформой для диалога, оставалась актуальной и оправдала ожидания народов франкофонного пространства».