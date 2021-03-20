Премьер направил поздравительные послания Сейеду Али Хаменеи и Хасану Рухани по случаю Новруза

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани и верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи по случаю Новруза.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании верховному лидеру Исламской революции Ирана Сейеду Али Хаменеи, в частности, говорится:

“Ваше Высокоблагородие,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Ирана по случаю иранского Нового года - Новруза.

Пусть наступающий год будет годом достижений, мира и процветания для Ирана во всех областях.

Взаимовыгодное сотрудничество двух наших дружественных народов, имеющих глубокие исторические корни, приобрело еще большее значение после последних событий в регионе.

Уверен, что мы сможем максимально развивать двусторонние отношения на благо двух стран и народов.

Желаю Вашему Высокоблагородию крепкого здоровья и долгих лет жизни, а дружественному народу Ирана - мира и прогресса”.

В направленном президенту ИРИ поздравительном послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Ирана по случаю прекрасного праздника начала весны - Новруза.

Пусть этот древний праздник принесет мир и процветание дружественному Ирану.

Последние события в регионе требуют еще больших усилий по ускорению реализации двусторонних программ.

Убежден, что мы воспользуемся новыми геополитическими реалиями для продвижения интересов наших двух дружественных стран и народов.

Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Ирана - благополучия и мира”.