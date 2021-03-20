Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Туниса

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Тунисской Республики Хишаму Машиши по случаю Дня независимости страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

“Направляю Вам теплые поздравления по случаю национального праздника Тунисской Республики - Дня независимости.

Армения придает важное значение развитию отношений с Тунисом и продвижению двусторонней повестки дня, а также сотрудничеству в рамках Международной организации Франкофонии.

Надеемся, что дружественные отношения между Арменией и Тунисом будут и далее укрепляться и расширяться на благо процветания и прогресса двух народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам успехов и всего наилучшего, а дружественному народу Туниса - мира и процветания”.