Время в Ереване: 11:07:36,   20 Март

Я похож на человека, который может сбежать? Никол Пашинян ответил Левону Тер- Петросяну

Я похож на человека, который может сбежать? Никол Пашинян ответил Левону Тер- Петросяну

Премьер-министр РА Никол Пашинян коснулся заявления первого президента Республики Армения Левона Тер-Петросяна, в которомтот предложил премьер-министру РАнайти  убежище за рубежом в обмен на правовые гарантии его неприкосновенности.

Как передает Арменпресс, премьер-министр Республики Армения заявил об этом на встрече с жителями общины НеркинБазмаберд,  подчеркнув, что  он не унизит побегом доверие народа.

«Левон Тер-Петросян делает заявление, говоря: организуем, чтобы премьер-министруехал жить в другую страну. Я не понял!  Левон Тер-Петросян в ходе его славной политической карьерыдважды показал очень хороший пример побега. Я похож на человека, который может сбежать? Если люди решать, что   меня надо казнить, я буду смиренно стоять у стенырасстрела. Пусть никто не думает, что я сбегу от решения людей. И у вас есть на это право, люди. Пусть о побеге думают те, кто может сбежать», - заключил Пашинян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации