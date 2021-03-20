Я похож на человека, который может сбежать? Никол Пашинян ответил Левону Тер- Петросяну

Премьер-министр РА Никол Пашинян коснулся заявления первого президента Республики Армения Левона Тер-Петросяна, в которомтот предложил премьер-министру РАнайти убежище за рубежом в обмен на правовые гарантии его неприкосновенности.

Как передает Арменпресс, премьер-министр Республики Армения заявил об этом на встрече с жителями общины НеркинБазмаберд, подчеркнув, что он не унизит побегом доверие народа.

«Левон Тер-Петросян делает заявление, говоря: организуем, чтобы премьер-министруехал жить в другую страну. Я не понял! Левон Тер-Петросян в ходе его славной политической карьерыдважды показал очень хороший пример побега. Я похож на человека, который может сбежать? Если люди решать, что меня надо казнить, я буду смиренно стоять у стенырасстрела. Пусть никто не думает, что я сбегу от решения людей. И у вас есть на это право, люди. Пусть о побеге думают те, кто может сбежать», - заключил Пашинян.