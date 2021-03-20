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Армен Саркисян поздравил президента Казахстана с Новрузом

Армен Саркисян поздравил президента Казахстана с Новрузом

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил  поздравительное послание президенту Казахстана Касыму-ЖомартуТокаеву по случаю Новруза.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения. 

Президент Армен Саркисян выразил уверенность в том, что многосторонние отношения, зиждущиеся на крепкой дружбе и взаимопонимании между Арменией и Казахстаном, будутпостоянно развиваться и впредь.

Президент Республики пожелал Касиму-Жомарту Токаеву и его семье крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Казахстана— мира и процветания.

 

 


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