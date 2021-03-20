Пашинян ответил на обвинения в неиспользовании возможности разрешения арцахского конфликта

Во время встречи с жителями Неркин Базмаберд премьер-министр РА Никол Пашинян коснулся обвинений в начале войны в Нагорном Карабахе и неиспользовании возможности разрешения нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, премьер-министр РА процитировал заявление третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна о нагорно-карабахском конфликте, которое он сделал в апреле 2018 года стрибуны Национального собрания.

«Он сказал, что процесс переговоров буксует, потому что ожидания Азербайджана в процессе переговоров нереальны и недопустимы для нас. Он сказал, что отныне мы не должны надеяться, что Азербайджан не попытается решить проблему Карабаха военным путем. Это сказано, есть видео, так что любой может проверить. И что нам нужно было сделать - мы должны были принять нереальные и недопустимые условия Азербайджана в карабахском вопросе?Продолжить процесс возвращения Карабаха в Азербайджан?» - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА также прокомментировал заявление Сержа Саргсяна «Арцахникогда не будет в составе Азербайджана».

«Люди недоумевали - что он говорит, о чем оечь? Он же знал, к чему он привел переговорный процесс, но другие не знали - документы были закрытые. Вмая 2018 года, когда я был премьером всего неделю, они заявляли, что мы пришли сдавать земли. Почему? Потому что они знали, куда загнали переговорный процесс", - заключил Пашинян.