Сенаторы США призвали Байдена признать Геноцид армян

37 сенаторовСоединенных Штатов присоединились к письму главы комитета по внешним отношениям Сената США Роберта Менендеса, призывая президента Джо Байдена последовать Конгрессу и официально и полностью признать Геноцид армян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщаетАрмянский Национальный комитет Америки.

В письме Менендес напомнил Байдену, что ранее в рамках предвыборной кампании 2020 года он признал Геноцид армян. «Мы призываем сделать это и на посту президента, уточнив, что правительство США признает эту ужасную истину», - говорится в письме.

Сенатор напомнил также, что в декабре 2019 года Сенат США, а в апреле 2020 года – Палата представителей, также приняли соответствующие резолюции, которым признали произошедшее в 1915 году Геноцидом армян. Он подчеркнул, что пора и исполнительному органу признать эту историческую реальность.

«Вы совершенно справедливо заявили, что в основе американской дипломатии и внешней политики должны лежатьнаших ценности, включая уважение к универсальным правам. Эти ценности требуют, чтобы мы признаем правду и делаем все возможное, чтобы предотвратить будущие геноциды и другие преступления против человечества.

Как Вы упомянули в апреле предыдущего года – в День памяти жертв Геноцида армян, «особенно важно говорить об этом и вспомнить эту историю в такой момент, когда мы реализуем силу истины и нашу собирательную ответственность, чтобы противостоять ненависти, ибо молчание есть соучастие в преступлении». Режимы обеих партий молчали в вопросе истинностиГеноцида армян. Мы призываем Вас нарушить этузакономерностьсоучастия и официально признать, что Геноцид армян был именно геноцидом», - сказано в завершение письма.