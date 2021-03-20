В противостоянии этих 5 месяцев нам удалось избежать гражданских столкновений. Никол Пашинян

В рамках визита в Арагацотнскую область премьер-министр РА Никол Пашинян встретился с жителями общины Неркин Базмаберд.

Как передает Арменпресс, премьер-министр Республики Армения начал встречу с минуты молчания в памятьбазмабердцев, погибших в 44-дневной войне.

Премьер-министр РА отметил, что в деревне много проблем, но он убежден, что сегодня в центре внимания жителей деревни - ситуации в Армении и вне Армении. Никол Пашинян поделился своими мыслями о ситуации.

«Республика Армения уже 5 месяцев находится в послевоенном положении. Вы знаете, чторуководство подвергалось и подвергается агрессивным нападкам. Вы знаете, какие звучат выступления и звонки.Знаю, что у многих из вас есть много вопросов, жалоб и требований в связи с этой ситуацией. Но я хочу обратить ваше внимание на один факт и отметить, что ситуациябыла беспрецедентной, потому что в этом противостоянии этих 5 месяцев нам удалось избежать гражданских столкновений», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра РА, в Армении есть агрессивные силы, агрессия которых растет день за днем, но благодаря народу стало возможно избежать гражданских столкновений.

«И это в условиях, когда некоторые люди без колебаний призывают к убийству и терактам», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Республики Армения аривлек внимание жителей села к тому, что некоторые судьи даже поощряют эти призывы к убийствам, правоохранительные органы арестовываютэтих лиц, но суд отклоняетходатайство и освобождает этих людей.

«Знаю, что сейчас возникает следующий вопрос: а почему есть такие судьи в Армении, и этот вопрос очень справедливый и верный. Я понимаю, что нам нужно ответить на этот вопрос и сказать, в чем причина, что они все еще существуют? У нас есть очень большой недостаток и очень большое преимущество. В 2018 году, когда мы вместе с вами встали исовершили революцию, мы взяли обязательство, что не будетчисток ивендетт в системе государственного управления. Мы сказали, что у каждого будет возможность в этом процессе, и мы воспринимали это как обязательство перед вами, и мы оставались верными этому обязательству. В политическом плане, возможно, это сейчас, как оказывается, большая ошибка, но в моральном плане мы не могли взять, но не выполнить это обязательство. Наша революция была основана на христианских ценностях, и в этом нет преувеличения, - сказал Пашинян.

По мнению премьер-министра РА, теперь ясно, что многие преступили эту грань - как политически, так и морально и юридически.

«Это и есть та проблема, которая встала перед нами. Да, в этих условиях и сегодня есть люди и силы, которые хотят, чтобы в Армении пролилась кровь. Они хотят залить кровью улицыЕревана, Арагацотна, потому что те люди еще не насытились кровью 27 октября, кровью 1 марта, кровью десятков политических убийств. И эти люди хотят вовлечь Армению в новое кровопролитие», - заключил Пашинян.