Из-за увеличения числа зараженных людей в индийском городе был установлен режим изоляции

В городе Амалнер провинции Махараштра в Индии был установлен трехдневной строгий режим изоляци, поскольку количество людей, зараженных коронавирусом, резко возросло.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Махараштра является лидером в Индии по числу выявленных зараженных коронавирусом: согласно последним данным, лечение от COVID в штате получают более 178 тысяч заболевших, за минувшие сутки их число выросло на 25,8 тысячи. Это самый высокий суточный рост заболевших в штате за все время пандемии.

Ранее первый замминистра здравоохранения Индии РаджешБхушан сообщил, что направленные правительством страны в штат Махараштра медики обнаружили там "начало второй волны COVID".