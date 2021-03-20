В Германии число людей, зараженных коронавирусом, увеличилось более чем на 16 000
В Германии число людей, инфицированных коронавирусом, увеличились на 16,33, а случаев смерти - на 207.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
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