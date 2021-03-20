Из-за третьей волны коронавируса в Польше почти полныйлокдаун

Из-за третьей волны коронавируса в Польше власти решили предпринять масштабные меры карантина по всей стране.

Как сообщает Арменпресс, об этомсообщаетТАСС.

С 20 марта страна переходит почти на полныйлокдаун, культурные, спортивные и развлекательные центры закрываются. Отнынебудут закрыты для посетителей, театры, кинотеатры, бассейны, сауны и спортивные комплексы, которые раньше работали с определенными ограничениями. В торговых центрах могут работать только продуктовые магазины и аптеки.

Гражданам рекомендуется оставаться дома и работать удаленно. Обязательно ношение масок, работа ресторанов, кафе и баров осуществляется по доставке. Запрещено принимать более пяти гостей.

Новые ограниченияв местных медиа и социальных сетях называютLokdown, но в стране пока нет полного карантина. Например, нет ограничений на передвижение, работают парикмахерские салоны и др. Студенты проводят уроки в удаленном режиме.

Эти ограничения будут действовать до 9 апреля.

Министр здравоохранения Польши сообщает, что если эти не сработают, им придется перейти на реальный Lokdown.