Госминистр Арцаха обсудил с Месропом Аракеляном вызванные войной социальные вопросы

19 марта, госминистр, министр финансов Арцаха Григорий Мартиросян принял министра труда и социальных дел Республики Армения Месропа Аракеляна.

Арменпресс сообщили об этом изаппарата Государственного министра Арцахской Республики.

Особое внимание в беседе было уделено урегулированию социальных вопросов, вызванных войной.

Госминистр выразил благодарность за меры по социальной помощи, принятые правительством Армении, отметив, что они значительно способствовали восстановлению нормальной жизни народа Арцаха.

На встрече был подчеркнут ряд приоритетов - с целью смягчения последствий войны в работе и социальных сферах.