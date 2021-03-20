Премьер-министр Англии был вакцинирован препаратом AstraZeneca

Британский премьер-министр Борис Джонсон получил свою первую вакцинацию против Коронавируса.

Как передает Арменпресс со ссылкой на SkyNews, Джонсон вакцинирован препаратом AstraZeneca.

Он призвал все британцы последовать своему примеру.

Весной 2020 года британский премьер-министр заразился коронавирусом. Он был госпитализирован 5 апреля и провел неделю в больнице Святого Томаса. Он был в отделении интенсивной терапии в течение нескольких дней.

Джонсон получил вакцинацию в том же медицинском учреждении, где его жизнь была спасена около года назад. В то же время Борис Джонсон назвал своего сына, родившегося в конце апреля 2020 года, именем в честь лечивших его врачей.