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При поддержке российских миротворцев в Арцахе начались сельскохозяйственные работы

При поддержке российских миротворцев в Арцахе начались сельскохозяйственные работы

При поддержке российских миротворцев в Арцахе начались сельскохозяйственные работы.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство обороны России.

Фермеры начали работать на участках земли  возле демаркационной линии в Арцахе.

«Ситуация в зоне работ спокойная, между сторонами достигнуто взаимопонимание», - сообщил официальный представитель российских миротворческих сил в Арцахе Дмитрий Перепелкин.

 

 

 


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