При поддержке российских миротворцев в Арцахе начались сельскохозяйственные работы
12:00, 20 Март, 2021
При поддержке российских миротворцев в Арцахе начались сельскохозяйственные работы.
Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство обороны России.
Фермеры начали работать на участках земли возле демаркационной линии в Арцахе.
«Ситуация в зоне работ спокойная, между сторонами достигнуто взаимопонимание», - сообщил официальный представитель российских миротворческих сил в Арцахе Дмитрий Перепелкин.
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