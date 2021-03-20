При поддержке российских миротворцев в Арцахе начались сельскохозяйственные работы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство обороны России.

Фермеры начали работать на участках земли возле демаркационной линии в Арцахе.

«Ситуация в зоне работ спокойная, между сторонами достигнуто взаимопонимание», - сообщил официальный представитель российских миротворческих сил в Арцахе Дмитрий Перепелкин.