COVID-19: в Арцахе подтверждено 7 новых случаев

19 марта в Арцахепроведено 59 тестирований, в результате чего подтверждено 7 новых случаев.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что 17 вирусоносителей в настоящее время получают стационарное лечение, а пациенты с легкой формой болезни получают амбулаторное лечение на дому.

В Арцахе было проведено тестирование 3.965 граждан, и результаты 548 были положительными.

В Арцахской Республике в общей сложности подтверждено 2 432 случаев заболевания. Проведено 21 тысяча 413 тестов.

Министерство здравоохранения Республики Арцах призывает следовать инструкциям во избежание новых вспышек.