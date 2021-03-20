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COVID-19: в Арцахе подтверждено 7 новых случаев

COVID-19: в Арцахе подтверждено 7 новых случаев

19 марта в Арцахепроведено 59 тестирований, в результате чего подтверждено 7 новых случаев.

Как  передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что 17 вирусоносителей в настоящее время получают стационарное лечение, а пациенты  с легкой формой  болезни получают амбулаторное лечение на дому.

В Арцахе было проведено тестирование 3.965 граждан,  и результаты  548  были  положительными.

В Арцахской Республике  в общей сложности подтверждено 2 432 случаев заболевания. Проведено 21 тысяча 413 тестов.

Министерство здравоохранения Республики Арцах призывает следовать инструкциям во избежание новых вспышек.

 


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