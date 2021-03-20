Министры иностранных дел Армении и Уругвая обсудили повестку сотрудничества

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян провел телефонный разговор с министром иностранных дел УругваяФрансиско Бустильо Бонассо.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения.

Министры иностранных дел обменялись взглядами на повестку армяно-уругвайского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Обе стороны выразили удовлетворение динамикой развития отношений, зиждущихся на взаимном уважении, и подтвердили готовность принять практические шаги для дальнейшего расширения и обогащения двусторонней повестки дня. В этом контексте министры иностранных дел подчеркнули связующую роль армянской общины Уругвая в укреплении отношений между двумя странами.

Министры иностранных дел Армении и Уругвая обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности и мира. Особо была подчеркнута необходимость защиты прав человека в конфликтных ситуациях.