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Министры иностранных дел Армении и Уругвая обсудили повестку сотрудничества

Министры иностранных дел Армении и Уругвая обсудили повестку сотрудничества

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян провел телефонный разговор с министром иностранных дел УругваяФрансиско Бустильо Бонассо.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения.

Министры иностранных дел обменялись взглядами на повестку армяно-уругвайского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Обе стороны выразили удовлетворение динамикой развития отношений, зиждущихся на взаимном уважении, и подтвердили готовность принять практические шаги для дальнейшего расширения и обогащения двусторонней повестки дня. В этом контексте министры иностранных дел подчеркнули связующую роль армянской общины Уругвая в укреплении отношений между двумя странами.

Министры иностранных дел Армении и Уругвая обменялись мнениями по вопросам  международной и региональной безопасности и мира. Особо была  подчеркнута необходимость защиты прав человека в конфликтных ситуациях.

 

 

 

 


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