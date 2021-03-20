COVID-19: в Армении подтвержден 1071 новый случай заболевания

По состоянию на 11:00 часов 20 марта, в общей сложности в республике подтверждены 183.127 случаев заболевания: из них 167 977 случаев выздоровления и 3,332 случаев смерти.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения РА сообщает, что в настоящее время лечение получают 10 963 пациента. Всего было сделано 799 тысяч 637 тестов.

19 марта было проведено 5.959 тестов, в результате которых были подтвержден 1071 новый случай. Отмечены 459 случаев выздоровления и 12 случаев смерти. Накануне были зарегистрированы 4 смерти, когда у пациентов былCOVID-19, но смерть наступила от другой болезни. Общее количество таких случаев - 855.