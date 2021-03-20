Цены на цветные металлы - 19-03-21

ЛОНДОН, 20 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.27% и составила 2226.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.59% и составила 9077.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.16% и составила 1922.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.02% и составила 16051.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.50% и составила 25950.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.35% и составила 2814.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 2.29% и составила 25419.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52610.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.