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Турция вышла из Стамбульской конвенции

Турция вышла из Стамбульской конвенции

По решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, страна вышла из  Стамбульской конвенции.

Как  передает Арменпресс, ссылаясь на турецкое агентство «Анадолу», решение было опубликовано в официальной газете Turkish Resmi Gazete.

Турция присоединилась к Конвенции о предупреждении борьбе против  насилия в семье и в отношении женщин в 2011 году, известной как Стамбульская конвенция.

Министр труда и социальных вопросовЗейра Замрут Сельджук  заявила в своем микроблоге вTwitter, что турецкое законодательство защитит права женщин. По ее словам, турецкая законодательная система настолько динамична и сильна, что  при необходимости сможет реализовать новые поправки.

 

 

 

 

 

 

 


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