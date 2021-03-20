Турция вышла из Стамбульской конвенции

По решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, страна вышла из Стамбульской конвенции.

Как передает Арменпресс, ссылаясь на турецкое агентство «Анадолу», решение было опубликовано в официальной газете Turkish Resmi Gazete.

Турция присоединилась к Конвенции о предупреждении борьбе против насилия в семье и в отношении женщин в 2011 году, известной как Стамбульская конвенция.

Министр труда и социальных вопросовЗейра Замрут Сельджук заявила в своем микроблоге вTwitter, что турецкое законодательство защитит права женщин. По ее словам, турецкая законодательная система настолько динамична и сильна, что при необходимости сможет реализовать новые поправки.