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Премьер-министр Пашинян прибыл в Арагацотнскую область

Премьер-министр Пашинян прибыл в Арагацотнскую область

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Арагацотнскую область с общинными визитами.

Как  передает Арменпресс, пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян сообщила об этомвFacebook.

«Планируются встречи и обсуждения с жителями области.

Премьер-министр также почтит  память  погибших военнослужащих и встретится с родственниками наших солдат, отдавших жизнь  за родину в Арцахской войне», - написала Геворкян.

 


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