Премьер-министр Пашинян прибыл в Арагацотнскую область
10:35, 20 Март, 2021
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Арагацотнскую область с общинными визитами.
Как передает Арменпресс, пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян сообщила об этомвFacebook.
«Планируются встречи и обсуждения с жителями области.
Премьер-министр также почтит память погибших военнослужащих и встретится с родственниками наших солдат, отдавших жизнь за родину в Арцахской войне», - написала Геворкян.
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