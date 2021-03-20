Премьер-министр Пашинян прибыл в Арагацотнскую область

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Арагацотнскую область с общинными визитами.

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян сообщила об этомвFacebook.

«Планируются встречи и обсуждения с жителями области.

Премьер-министр также почтит память погибших военнослужащих и встретится с родственниками наших солдат, отдавших жизнь за родину в Арцахской войне», - написала Геворкян.