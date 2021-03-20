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Борцы греко-римского стиля вступают в борьбу в олимпийском рейтинговом турнире

Борцы греко-римского стиля вступают в борьбу в олимпийском рейтинговом турнире

Члены команды по греко-римской борьбе Армении вступают в борьбу в  рейтинговом турнире Олимпийских игр.

Как  передает Арменпресс, Геворг Гарибян (60 кг) начнет борьбу в 1/8 финала и  будет бороться с победителем встречи Ардид Фазлтиджа (Швеция) — Давид Эрсетич (Польша).

Славик Галстян (67 кг) будет бороться в квалификационном раунде с Александром Лявончуком их Беларуси.

Артур Шаинян (87 кг)  поборется с хорватомИваноиХуклеком в финале 1/8.

А Давит Овасапян (130 кг) в 1/8финала встретится с Йоханнесом Маенпаеа, представляющим Финляндию.

Турнир в венгерской столице – это путевка на 32-й летнюю Олимпиаду в Токио. Квотуполучают спортсмены, которые достигают финала.

В греко-римском стиле Армения уже завоевала  двепутевки: Артур Алексанян и Карапет Чалян. Накануне путевки получили вольники Арсен Арутюнян и Вазген Теванян.

 

 

 

 

 


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