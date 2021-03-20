Перевал Варденяц закрыт, в Ширакской и Котайкской областях идет снег

МЧС Армении предупреждает, что территории республики есть закрытые автомобильные дороги.

Закрыты дороги в Арагацотнской области, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Карилич, а также горный перевал Варденяц.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дорогах Сараван-ЗангерВайоцдзорскойобласти и Сисиан-ЗангерСюникскойобластиместами гололед.

В Ширакской и Котайкской областях, а также в городах Аштарак, Апаран и в селе Арагац идет снег.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. С российской стороны здесь скопилось около490 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.