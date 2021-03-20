"Айастани Анрапетутюн". Политика должна разрабатываться исходя из существующих реальностей

Сложилисьновые реалии- особенно после второй Арцахской войны, что делает необходимым переоценить исторические события, в том числе и Московское соглашение 1921 года. В беседе с «АА» декан факультета востоковедения ЕГУ, доктор исторических наук Рубен Мелконян отметил,что существует реальная необходимость рассмотреть в новом свете этот эпизод в нашей истории, поскольку наблюдается некоторая инерция, идущая из прошлого и проявляющаяся в том, что слишком частоповторяются стереотипные мнения. В настоящее время в результате разных реальностей и различных фактов появились довольно широкие возможности, которые позволяют многосторонне и всеобъемлюще рассмотреть проблему.

Другой важный вопрос — насколько мы информированы об этих настроениях, включая научные и экспертные аспекты, которые существуют в России, ибо без этого невозможно будет эффективно развивать двусторонние отношения. Россия - большое государство, и такого типа соглашенияв ее историографии, социально-политических кругах не могут иметь то же значение, что для армян и Армении - только потому, что это относится к нашей родине, нашему существованию, нашей государственности и тем культурным ценностям, которые мы потеряли в результате этого договора.

«Нам нужно понять, какая точка зрения является главной – например, в союзной России, чему они уделяют больше внимания, и какие есть точки соприкосновения. Именно на это нам нужно обратить внимание, когда мы строим отношения с Россией», - сказал он.

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