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"Айастани Анрапетутюн". Политика должна разрабатываться исходя из существующих реальностей

"Айастани Анрапетутюн". Политика должна разрабатываться исходя из существующих реальностей

 Сложилисьновые реалии- особенно после второй Арцахской войны, что делает необходимым переоценить исторические события, в том числе и Московское соглашение 1921 года. В беседе с «АА» декан  факультета востоковедения ЕГУ, доктор исторических наук Рубен Мелконян отметил,что существует реальная  необходимость рассмотреть в новом свете этот эпизод в нашей истории, поскольку наблюдается некоторая инерция, идущая из прошлого и проявляющаяся в том, что  слишком частоповторяются стереотипные мнения. В настоящее время в результате разных реальностей и различных фактов появились довольно широкие возможности, которые позволяют многосторонне и всеобъемлюще рассмотреть проблему.

Другой важный вопрос — насколько мы информированы об этих  настроениях, включая научные и экспертные аспекты, которые существуют в России, ибо  без этого невозможно будет эффективно развивать двусторонние отношения. Россия - большое государство,  и такого типа соглашенияв ее историографии, социально-политических кругах не могут иметь то же значение, что для  армян и Армении - только потому, что это относится к нашей родине, нашему существованию, нашей государственности и тем культурным ценностям, которые мы потеряли в результате этого договора.

«Нам нужно понять, какая точка зрения является главной – например, в союзной   России, чему они уделяют больше внимания, и какие есть  точки соприкосновения. Именно на это нам нужно обратить внимание, когда мы строим отношения с Россией», - сказал он.

 

Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты

 

 


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