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Министр обороны Армении посетил Центральный клинический военный госпиталь

Министр обороны Армении посетил Центральный клинический военный госпиталь

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 19 марта посетил Центральный клинический военный госпиталь министерства обороны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью МО Армении, министр обороны посетил ряд отделений госпиталя, обсудил существующие проблемы с руководителями Военно-медицинского управления Вооруженных сил и Центрального клинического военного госпиталя министерства обороны.

Министру обороны были представлены проводимые в отделениях больницы работы и предоставляемые услуги. Были даны четкие инструкции и поручения для решения существующих проблем.

В ходе визита Вагаршак Арутюнян встретился с военнослужащими, получившими травмы различных степеней во время войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября, а также поинтересовался состоянием их здоровья и пожелал им скорейшего выздоровления.


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