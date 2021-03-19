Министр обороны Армении посетил Центральный клинический военный госпиталь

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 19 марта посетил Центральный клинический военный госпиталь министерства обороны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью МО Армении, министр обороны посетил ряд отделений госпиталя, обсудил существующие проблемы с руководителями Военно-медицинского управления Вооруженных сил и Центрального клинического военного госпиталя министерства обороны.

Министру обороны были представлены проводимые в отделениях больницы работы и предоставляемые услуги. Были даны четкие инструкции и поручения для решения существующих проблем.

В ходе визита Вагаршак Арутюнян встретился с военнослужащими, получившими травмы различных степеней во время войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября, а также поинтересовался состоянием их здоровья и пожелал им скорейшего выздоровления.