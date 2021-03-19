Президент Арцаха принял министра труда и социальных вопросов Армении
20:55, 19 Март, 2021
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 19 марта принял министра труда и социальных вопросов Республики Армения Месропа Аракеляна.
Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и Арцахом в социальной сфере. Особое внимание было уделено направленным на решение насущных проблем народа Арцаха программам, реализуемым правительством Армении в послевоенный период.
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