Президент Арцаха принял министра труда и социальных вопросов Армении

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 19 марта принял министра труда и социальных вопросов Республики Армения Месропа Аракеляна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и Арцахом в социальной сфере. Особое внимание было уделено направленным на решение насущных проблем народа Арцаха программам, реализуемым правительством Армении в послевоенный период.