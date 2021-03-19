Парламент принял законопроект о расширении рамок полномочий Высшего судебного совета

В Армении физические и юридические лица будут иметь право обращаться в Высший судебный совет с заявлением о наложении дисциплинарных взысканий на судью, если судебное дело проходит с их участием. Как сообщает Арменпресс, Национальное Собрание приняло во втором чтении и полностью пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в конституционный закон «Судебный кодекс Республики Армения», авторами которых являются депутаты фракции НС «Мой шаг» В.Варданян, А.Давтян, В.Овакимян и С.Атомян.

По словам основного докладчика В.Варданяна, цель пакета – обеспечить эффективное ведение судебного разбирательства, надлежащую реализацию прав и законных интересов участников, требования рассмотрения и разрешения дел в разумные сроки, устранение последствий нарушений основных прав и свобод человека и восстановление прав жертв этих нарушений. Предлагается предусмотреть ограничение реализации права как отдельный вид судебной санкции. Оно может применяться судом в случаях, когда участник процесса систематически злоупотребляет им при осуществлении процессуальных прав. Также предлагается наделить ВСС полномочиями по обеспечению нормального функционирования судов при условии, что Совет имеет право принимать нормативные правовые акты для их исполнения.

Намечается, что физические и юридические лица также могут обратиться в ВСС с заявлением о наложении дисциплинарных взысканий на судью, если судебное дело проходит с их участием.

Предусмотрены и другие поправки.

С принятием пакета ВСС также получил право отобрать дело, соответствующее вышеуказанным критериям, от судей, не обладающих необходимыми навыками для рассмотрения подобных дел.