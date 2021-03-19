Тигран Авинян выступил с видеообращением на 65-й сессии Комиссии ООН по положению женщин

В рамках 65-й сессии Комиссии ООН по положению женщин вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 18 марта выступил с видеообращением. Как председатель Совета по вопросам женщин Республики Армения вице-премьер подчеркнул приверженность Армении обеспечению гендерного равенства и устранению дискриминации. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, он представил Стратегию политики Армении по гендерному равенству на 2019-2023 гг. Тигран Авинян также обратил внимание на проблему нападения на мирных жителей во время развязанной Азербайджаном против Арцаха войны, подчеркнув важность “доступа к гуманитарной помощи для гражданского населения Нагорного Карабаха для удовлетворения жизненно важных потребностей женщин и девочек”․

Ниже представляем речь вице-премьера полностью:

“Уважаемый господин председатель,

Ваши Превосходительства,

Дамы и господа,

Для меня большая честь выступать на 65-й сессии Комиссии ООН по положению женщин. Ключевая тема сессии дает возможность подробно обсудить существующие неравенства и дискриминацию, с которыми женщины сталкиваются в политической и общественной жизни, а также влияние пандемии на уровень насилия в отношении женщин, в том числе семейного насилия.

Защита прав женщин и устранение дискриминации в отношении женщин и девочек является одним из основных приоритетов Армении, а также является основным импульсом членства Армении в Совете по правам человека на 2020-2022 годы.

В этом контексте, параллельно с законодательными реформами, в настоящее время в Армении реализуется широкий спектр программ, направленных на продвижение гендерного равенства. Стратегия политики Армении по гендерному равенству на 2019-2023 гг. устанавливает приоритеты правительства в отношении принятия решений по достижению гендерного равенства, а также обеспечению равного участия женщин в науке, образовании и социально-экономической сфере.

В рамках программ реагирования на пандемию COVID-19 и реабилитации правительство Республики Армения приняло целенаправленные меры по смягчению последствий кризиса для наиболее уязвимых групп, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек.

Реализация политики гендерного равенства в Армении на национальном, региональном и общинном уровнях зиждутся на институциональной основе. В качестве координирующего механизма Совет по вопросам женщин Республики Армения привержена обеспечению равного участия женщин и мужчин в политических и социально-экономических процессах. Подчеркивая важность программы «Цели устойчивого развития-5» и ее основных задач, Армения также провела реформы, чтобы обеспечить равный доступ к экономическим ресурсам для женщин и создать благоприятные условия для укрепления экономического потенциала женщин.

Недавняя агрессия, развязанная Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха с участием иностранных боевиков-террористов, представляет экзистенциальную угрозу для народа Арцаха, делая вопрос его защиты безотлагательным. Недискриминационные и непропорциональные военные нападения Азербайджана, обстрелы и бомбежки привели к жертвам среди гражданского населения и массовым депортациям, а также нанесли серьезный ущерб гражданской инфраструктуре региона, включая родильные дома и другие медицинские учреждения.

Доступ к гуманитарной помощи для гражданского населения Нагорного Карабаха имеет огромное значение для удовлетворения жизненно важных потребностей женщин и девочек. Необходимо незамедлительно реализовать индивидуальные социальные и реабилитационные программы для всех женщин, пострадавших от конфликта, в том числе женщин, которые были вынуждены бежать в Армению.

Другой неотложной гуманитарной задачей является немедленное возвращение армянских военнопленных и пленных гражданских лиц, в том числе женщин, взятых Азербайджаном в плен в военный и послевоенный период.

Уважаемые делегаты,

Армения продолжит применять новаторские подходы к продвижению прав женщин и достижению гендерного равенства.

Как ведущий член коалиции действий «Технологии и инновации за гендерное равенство» форума «Поколение равенства» Армения будет использовать современные технологии для продвижения гендерного равенства.

Армения привержена обеспечению полного и всестороннего участия женщин в общественной жизни, а также защите и поощрению их прав с целью преобразования, построения лучшего мира и более светлого будущего для следующих поколений”.