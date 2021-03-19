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Теванян одержал победу над азербайджанцем, Арутюнян - над болгарином: у Армении две золотые медали

Теванян одержал победу над азербайджанцем, Арутюнян - над болгарином: у Армении две золотые медали

Два члена сборной Армении по вольной борьбе одержали победы в олимпийском рейтинговом турнире в Будапеште.

Как сообщает Арменпресс, в финале весовой категории до 57 кг соревновался Арсен Арутюнян, победивший со счетом 8:3 болгарина Героги Вангелова. Выиграв вчера в полуфинале, Арутюнян обеспечил себе путевку на 32-е летние Олимпийские игры в Токио.

В финале в весовой категории до 65 кг Вазген Теванян не проиграл ни одного очка, одержав победу над представляющим Азербайджан Гаджи Алаевым со счетом 9:0. Теванян также получил олимпийскую путевку.


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