Президент Армении встретился с представителем гражданской инициативы «Третья сила» Артаком Товмасяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с представителем гражданской инициативы «Третья сила», главой фонда «Товмасян» Артаком Товмасяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече обсуждались создавшаяся в стране ситуация и пути преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте Артак Товмасян представил свои подходы и предложения