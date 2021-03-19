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Президент Армении встретился с представителем гражданской инициативы «Третья сила» Артаком Товмасяном

Президент Армении встретился с представителем гражданской инициативы «Третья сила» Артаком Товмасяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с представителем гражданской инициативы «Третья сила», главой фонда «Товмасян» Артаком Товмасяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече обсуждались создавшаяся в стране ситуация и пути преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте Артак Товмасян представил свои подходы и предложения


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