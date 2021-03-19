Армянской стороне переданы останки 15 военнослужащих

Азербайджанская сторона 19 марта на пересечении общин Кармир Шука-Шехер в Мартунинском районе передала армянской стороне останки 15 (по предварительным данным) военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Варандинском (Физулинском) районе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ГСЧС Арцаха, их личности будут установлены после судебно-медицинской экспертизы.

Общее количество останков, обнаруженных или переданных Азербайджаном с территорий, неподконтрольных Арцаху, в период с 13 ноября 2020 года по 19 марта 2021 года составило 1518 (предварительные данные).