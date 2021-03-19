В Степанакерте житель Турции получил медпомощь 

Житель Стамбула (Турция) получил медпомощь в реанимационном отделении Республиканского медицинского центра Степанакерта. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав Арцаха.

18 марта в 17.09 в станцию скорой помощи Степанакерта поступил звонок о том, что житель турецкого города Стамбул Мехмед Эссен Хассани, 1965 года рождения, находится в военном госпитале российских миротворческих сил в Арцахе с диагнозом «острый коронарный синдром, аритмия, фибрилляция предсердий, кардиогенный шок, инфаркт миокарда».

Затем пациент был доставлен в Республиканский медицинский центр Республики Арцах, где были приняты все необходимые медицинские меры. Пациент был выведен из кардиогенного шока, получил лечение в реанимации, где находился до 13:00 19 марта. После стабилизации состояния гражданин Турции был выписан и передан российскому миротворческому контингенту.