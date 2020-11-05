Предстоящие на 20 марта мероприятия
17:51, Март 19, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 21:13 Министр обороны Армении посетил Центральный клинический военный госпиталь
- 20:55 Президент Арцаха принял министра труда и социальных вопросов Армении
- 20:40 Парламент принял законопроект о расширении рамок полномочий Высшего судебного совета
- 20:12 Тигран Авинян выступил с видеообращением на 65-й сессии Комиссии ООН по положению женщин
- 19:34 Теванян одержал победу над азербайджанцем, Арутюнян - над болгарином: у Армении две золотые медали
- 19:00 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 18:48 Президент Армении встретился с представителем гражданской инициативы «Третья сила» Артаком Товмасяном
- 18:03 Армянской стороне переданы останки 15 военнослужащих
- 18:01 В Степанакерте житель Турции получил медпомощь
- 17:51 Предстоящие на 20 марта мероприятия
- 17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-03-21
- 17:30 Азиатские индексы - 19-03-21
- 17:03 Президент Арцаха принял представителя Армянского евангелистского сообщеста Евразии Рене Левоняна
- 16:55 Айвазян проинформировал верховного комиссара ООН по правам человека о гуманитарной ситуации в Арцахе
- 16:39 Агрессивная риторика президента Азербайджана осложняет конструктивное сотрудничество: Министр ИД Люксембурга
- 16:32 В России за сутки выявили 9 699 заразившихся коронавирусом
- 16:26 Известен соперник “Ромы” в четвертьфинале Лиги Европы
- 16:21 Курдская община Армении перед офисом ООН провела акцию протеста
- 16:16 Известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
- 16:06 Вышла в свет книга Ара Кетипeaна “Агрессия азербайджанцев против армян в Закавказье (1905-1921)
- 16:00 СМИ: в Китае разбился вертолет с туристами
- 15:44 СМИ: Самия Хасан Сулуху вступила в должность президента Танзании
- 15:40 По какой повестке продолжит борьбу АРФД: представляет Ишхан Сагателян
- 15:28 КГД приглашает экспортеров обуви принять участие в пилотной программе национального оператора
- 15:27 Здоровый образ жизни, социально-образовательный центр: новые программы в Маргаовите и Ноемберяне
21:24, 12.03.2021
Просмотрели 3169 раз Виталий Баласанян поговорил о будущем Вооруженных сил Арцаха
11:30, 13.03.2021
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15:40, 13.03.2021
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