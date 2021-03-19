Азиатские индексы - 19-03-21

ТОКИО, 19 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.41% и составил 29792.05 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.18% и составил 2012.21 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.69% и составил 3404.66 пункта, а HANG SENG снизился на 1.41% и составил 28990.94 пункта.