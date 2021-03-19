Президент Арцаха принял представителя Армянского евангелистского сообщеста Евразии Рене Левоняна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 19 марта принял представителя Армянского евангелистского сообщеста Евразии и французской организации «Надежда для Армении» Рене Левоняна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян выразил свою признательность благотворителям за постоянное содействие населению Арцаха и отметил, что власти Арцаха готовы оказать поддержку спонсируемым ими программам.

Рене Левонян, подчеркнув, что организации оказывали помощь народу Арцаха и в ходе войны 2020 года, отметил, что целью его визита является обсуждение новых программ с властями республики.