Время в Ереване: 11:07:36,   19 Март

Президент Арцаха принял представителя Армянского евангелистского сообщеста Евразии Рене Левоняна

Президент Арцаха принял представителя Армянского евангелистского сообщеста Евразии Рене Левоняна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 19 марта принял представителя Армянского евангелистского сообщеста Евразии и французской организации «Надежда для Армении» Рене Левоняна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян выразил свою признательность благотворителям за постоянное содействие населению Арцаха и отметил, что власти Арцаха готовы оказать поддержку спонсируемым ими программам.

Рене Левонян, подчеркнув, что организации оказывали помощь народу Арцаха и в ходе войны 2020 года, отметил, что целью его визита является обсуждение новых программ с властями республики.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации