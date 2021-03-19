Айвазян проинформировал верховного комиссара ООН по правам человека о гуманитарной ситуации в Арцахе 

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонный разговор с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе беседы стороны с удовлетворением отметили тесное сотрудничество между Арменией и Управлением ООН по правам человека. В этой связи верховный комиссар ООН по правам человека высоко оценила роль Армении, члена Совета ООН по правам человека, в продвижении повестки дня в области прав человека.

Одной из основных тем повестки дня стала защита прав человека в конфликтных ситуациях. Министр проинформировал верховного комиссара о гуманитарной ситуации в Арцахе и о шагах, предпринимаемых для решения неотложных вопросов.

Собеседники выразили обеспокоенность политизацией процесса оказания гуманитарной помощи и созданием искусственных препятствий.