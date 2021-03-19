Агрессивная риторика президента Азербайджана осложняет конструктивное сотрудничество: Министр ИД Люксембурга

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн ответил на вопросы Фернана Картера, главы парламентской фракции “Альтернативные демократические реформы” Люксембурга (АДР), относительно неопределенного будущего Нагорного Карабаха после прекращения военных действий.

«Арменпресс» представляет вопросы депутата и ответы министра иностранных дел Люксембурга.

Вопрос: Каков подход ЕС к правовому статусу Арцаха с точки зрения международного общественного права, окончательного признания, что Вы думаете об этом?

Ответ: ЕС надеется, что стороны путем переговоров, которые определят правовой статус Нагорного Карабаха с согласия всех сторон, смогут найти прочное решение. В этом отношении ЕС поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Действующего председателя ОБСЕ и его личного представителя.

Вопрос: Как Люксембург оценивает подходы Армении и Азербайджана к требованиям резолюции ПАСЕ 2357 от 25 января? Считает ли правительство, что стороны выполнили все положения резолюции? Если нет, то в чем Люксембург видит разницу в подходах? В частности в следующей формулировке: “Воздерживаться от отягчающих заявлений, которые могут помешать политическому диалогу, обеспечить выполнение гуманитарных обязательств о возвращении всех пленных, тел погибших, сохранении культурного наследия, не осквернения святынь, содержащихся в трехстороннем заявлении, вплоть до того пока виновные не будут привлечены к ответственности”

Ответ: Вопрос об обмене пленными - один из самых проблемных пунктов объявления о прекращении огня. Армения вернула всех пленных, но большое количество армянских военнопленных все еще содержится в Азербайджане. Агрессивная риторика между двумя странами, которую постоянно ведет именно президент Азербайджана, осложняет конструктивное сотрудничество. Сохранение культурного наследия региона также остается одним из спорных вопросов для сторон.

Вопрос: В прошлом Азербайджан неоднократно критиковал страны-члены ЕС. МИД этой страны, в частности, 31 января выступил с заявлением, в котором подходы ЕС были охарактеризованы как односторонние, основанные на двойных стандартах, которые могут нанести ущерб отношениям с Азербайджаном. Ильхам Алиев 24 декабря 2020 года, обращаясь к французским, бельгийским и голландским политикам, назвал их лицемерами, призвав раскрыть глаза и взглянуть на действительность. Алиев заявил: “Пусть эти решения станут Вашим проклятием”. Каковы были последствия этих заявлений для люксембургско-азербайджанских отношений? С учетом этих реалий, насколько целесообразно такое сотрудничество с Азербайджаном, в том числе в ракурсе сотрудничества ЕС-Азербайджан?

Ответ: Азербайджан является участником Соглашения соседства ЕС и Восточного партнерства, что дает возможность странам-членам ЕС вовлечься не только в конструктивный, но и в критический диалог с Азербайджаном. Таким образом, ЕС может стать важным игроком в контексте международного права и уважения прав человека со стороны властей Азербайджана.

Вопрос: 19 ноября 2020 г. верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Правительство Люксембурга с тех пор видело ли конкретные развития в плане требований ЕС в регионе. Если нет, какие есть проблемы и кто несет за них ответственность?

Ответ: Режим прекращения огня сохраняется до сих пор, за исключением некоторых инцидентов, тем не менее, агрессивная риторика не исчезла и вопрос обмена пленными находится в тупике. Не проводилось также и расследование военных преступлений, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться тяжелой, въезд международных организаций в регион блокируется Азербайджаном, пока нет признаков длительного решения конфликта.

Вопрос: Собирается ли ЕС оказать содействие населению региона для предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе?

Ответ: ЕС оказывал гуманитарное содействие с начала нынешнего кризиса, которое составило 6,9 млн евро.

Вопрос: Сложившаяся в Нагорном Карабахе ситуация и агрессивная риторика властей Азербайджана в отношении ЕС оказали ли влияние на европейскую визовую политику в отношении этой страны, особенно для владельцев азербайджанских дипломатических паспортов?

Ответ: Визовая политика с Азербайджаном регулируется решениями 2014 года. В этом плане, ничего не изменилось.

Вопрос: Люксембург поддерживает возможность размещения наблюдателей ОБСЕ в Нагорном Карабахе? Может ли ОБСЕ сыграть роль в расследовании военных преступлений в регионе?

Ответ: Размещение миссии наблюдателей ОБСЕ возможно при получении такого заявления с согласия всех сторон. Люксембург поддерживает это предложение и, в принципе, и усилия ОБСЕ. Функция ОБСЕ -предотвращение конфликтов и их разрешение. У нее нет ни одного инструментария для расследования военных преступлений.