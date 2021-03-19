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Известен соперник “Ромы” в четвертьфинале Лиги Европы

Известен соперник “Ромы” в четвертьфинале Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает «Арменпресс», по результатам жеребьевки сформировались следующие пары:

“Гранада” - “Манчестер Юнайтед”

“Арсенал” - “Славия

Аякс” - “Рома

“Динамо Загреб” - “Вильярреал”.

Первые матчи ¼ финала состоятся 8-го апреля, а ответные матчи - 15-го апреля.


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