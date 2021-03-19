Курдская община Армении перед офисом ООН провела акцию протеста

19 марта курдская община Республики Армения перед офисом ООН в Ереване провела мирную акцию протеста, требуя официальной информации о состоянии здоровья Абдуллы Оджалана, лидера курдского освободительного движения, приговоренного в Турции к тюремному заключению. Как сообщает «Арменпресс», участники акции, организованной Курдским комитетом Армении, от площади Свободы прошли маршем к офису ООН в Ереване, где предъявили свои требования.

Представители курдской общины Армении призвали международные организации и сверхдержавы предпринять шаги для предоставления официальной информации о состоянии здоровья Абдуллы Оджалана, который содержится в турецкой тюрьме, и организовать с ним встречу.

“Мы снова получили нехорошую информацию о лидере курдского народа Абдулле Оджалане. Он борется за права человека, свободу народов и мирное сосуществование, поэтому международные организации по защите прав человека и народов должны выполнить свою миссию, узнать о здоровье Оджалана и встретиться с его семьей. В противном случае курдский народ продолжит свою борьбу различными методами”, даже требованиями свободы нашего лидера”, - представил Арменпресс курдский священнослужитель Махар Броян.