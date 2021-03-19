Известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает «Арменпресс», по результатам жеребьевки сформировались следующие пары:
“Манчестер Сити” - “Боруссия”
“Порту” - “Челси”
“Бавария” - ПСЖ
“Реал” - “Ливерпуль”.
Первые матчи 1/4 финала состоятся 6 и 7 апреля, а ответные матчи - 13 и 14 апреля.
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