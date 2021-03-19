Известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает «Арменпресс», по результатам жеребьевки сформировались следующие пары:

“Манчестер Сити” - “Боруссия”

“Порту” - “Челси”

“Бавария” - ПСЖ

“Реал” - “Ливерпуль”.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 6 и 7 апреля, а ответные матчи - 13 и 14 апреля.