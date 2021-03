Вышла в свет книга Ара Кетипeaна “Агрессия азербайджанцев против армян в Закавказье (1905-1921)

19 марта в конференц-зале Музея Геноцида армян состоялась презентация англоязычной книги австралийско литературоведа армянского происхождения Ара Кетипeaна “Азербайджанская агрессия против армян в Закавказье (1905-1921) сообщения прессы США” – “Azeri Aggression against Armenians in Transcaucasia (1905-1921). Reports from the U.S. Press”.

Как сообщает «Арменпресс», книга вобрала публикации шести ведущих американских изданий об агрессии татар против армян: “The New York Times”, “Boston Daily Globe”, “Chicago Tribune”, “Christian Science Monitor”, “Los Angeles Times” и “The Washington Post”, сделанные в 1905-1921 гг.

“В книге описаны нападения татар на армян, совершавшиеся в Закавказье. В частности: в Баку, в Шуши, в Нахичевани и в Зангезуре. В книге также упоминаются нападения и в других регионах, но я сосредоточился на Закавказье”, - сказал Ара Кетипeaн. По словам литературоведа, его цель - показать, что нападения азербайджанцев не новы. Еще и до образования Советского Союза они совершали нападения на армян.

Аналитики международной прессы о 44-дневной войне в Арцахе постоянно писали, что армяно-азербайджанский конфликт начался после распада Советского Союза. Я хотел показать, что этот вопрос намного старее, история повторяется. И в то время турки сотрудничали с татарами против армян. И мировое сообщество также было безразличным.

Ара Кeтипeaн также соавтор книги “Геноцид армян: Прелюдия и последствия”. Сообщения прессы США” (“The Armenian Genocide: Prelude and Aftermath. As reported in the U.S. Press”).