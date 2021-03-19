СМИ: в Китае разбился вертолет с туристами

Туристический вертолет с четырьмя людьми на борту упал в море неподалеку от города Сямэнь в китайской провинции Фуцзянь в пятницу. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местных спасателей.

Информация о возможных погибших и пострадавших не приводится,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.